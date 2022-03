Esporte Vila Nova x Atlético-GO: clássico tem média elevada de gols em 2022 Em 2019, na outra semifinal entre os times, poucos gols foram marcados

Em 2019, quando disputaram a semifinal do Goianão pela primeira vez, Vila Nova e Atlético-GO fizeram duas partidas polêmicas e equilibradas, nas quais o Dragão se deu melhor e foi à final da competição com empate (1 a 1, no Olímpico) e vitória (1 a 0, no Estádio Antonio Accioly). Nos dois jogos, os gols do time atleticano foram do meia Jorginho, enquanto Alan Mineiro ...