Esporte Vila Nova x Atlético-GO: duelo de estratégias para ter vaga na final Equipes decidem primeiro finalista nesta terça-feira (22), no OBA. Semi tem treinadores em estágios diferentes de trabalho

O clássico Vila Nova x Atlético-GO definirá, na noite desta terça-feira (22), a partir das 20 horas, o primeiro finalista do Goianão 2022. O classificado será definido no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), casa vilanovense onde o Dragão precisa do empate para ir à decisão porque venceu a partida de ida, por 3 a 2, sábado (19). Para decidir o título do Estadual nov...