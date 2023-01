Invictos no Estadual, Vila Nova (tem cinco pontos) e Atlético-GO (líder com nove pontos) disputam na tarde deste domingo (22), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o clássico que reúne dois candidatos ao título do Goianão. Ao mesmo tempo, antecipam a rivalidade que será repetida na Série B do Brasileiro, competição em que voltam a se enfrentar na concorrência pelo acesso nacional.

(Confira, no fim deste texto, escalações, onde assistir, arbitragem e ingressos)

O jogo desta 4ª rodada do Estadual coloca à prova um distanciamento entre os dois clubes, visto a partir de 2005, no mapa do futebol goiano. São 18 anos de mudanças. No primeiro semestre daquele ano, o alvirrubro ganhou o Estadual sobre o Goiás. Os atleticanos festejaram discretamente, no fim de 2005, o título da Segundona local.

Desde então, começou a disparidade. O Dragão ganhou sete títulos locais (2007, 10, 11, 14, 19, 20 e 22), foi vice quatro vezes (2006, 09, 12 e 13), além de ter conquistado a Série C 2008, de ter alcançado o acesso à Série A duas vezes (em 2009 e 2019) e de chegar à semifinal da Copa Sul-americana 2022 e da Copa do Brasil 2010. O Vila perdeu a força com a fila de títulos e rebaixamentos no Estadual e à Série C nacional.

Os melhores momentos vilanovenses foram os acessos e os títulos na Série C (em 2007 e 2013 obteve acesso à Série B e, em 2015 e 2020, foi campeão da Terceirona), além de ter sido vice do Goianão (2017 e 2021) e por sonhar com o acesso à elite nacional em 2008. Regionalmente, foi vice-campeão em dose dupla da Copa Verde (2021 e 2022).

No intervalo de 18 anos, houve reconstrução, ascensão e protagonismo dos rubro-negros, enquanto a parte vilanovense perdeu espaço na disputa regional. Apesar disso, o Tigre experimenta a fase de reconstrução para recuperar o terreno perdido.

No período desde 2005, a disputa entre as duas equipes se intensificou na Série C 2007. De clube favorito ao acesso à Série B, o Atlético-GO viu o Vila Nova arrancar nas rodadas finais até celebrar a vaga no Serra Dourada, enquanto o Dragão chorou fora a derrota inesperada para o Barras-PI e ficou pelo caminho. Depois, rivalizaram nas semifinais do Goianão de 2019 (com direito a briga no Estádio Antonio Accioly e confusão que foi parar num distrito policial) e do ano passado, quando o Dragão deixou o OBA festejando o empate (1 a 1) e a vaga à final.

O Vila Nova planeja fechar esta temporada com o acesso nacional e um título, pelo menos – está no Goianão, na Copa Verde, na Série B e na Copa do Brasil. A intenção do clube é retomar o protagonismo local. A equipe busca regularidade no Estadual, pois vem de goleada sobre o Goiânia (3 a 0) e empates no interior com Anápolis e Crac (ambos de 1 a 1). O técnico Claudinei Oliveira ajusta uma formação para ser vencedora.

O Atlético-GO ainda vive a ressaca do rebaixamento à Série B, mas não deixa de mirar o título do Goianão e novamente o acesso à Série A. O elenco é uma mistura de jogadores que ficaram do ano passado com os que chegaram por empréstimo, da base ou foram contratados comandados por um técnico que passou da condição de auxiliar e interino ao cargo de efetivo: Eduardo Souza. Até agora, os resultados foram positivos – três vitórias e a liderança.

Tigre espera boa estreia de Parede. Dragão pode não ter Baralhas

Vila Nova e Atlético-GO chegarão para o clássico deste domingo (22), no OBA, com as equipes em fase de renovação para a temporada 2023. Após três rodadas no Goianão, os treinadores dos dois times experimentam opções e tiram conclusões sobre o que têm à disposição. Ambos ainda não perderam, é verdade, mas cada um convive com cobranças por resultados – no Tigre, é a torcida que clama por vitórias e títulos, enquanto no Dragão a panela de pressão ferve pelas críticas que costumam partir dos dirigentes, principalmente do presidente Adson Batista. Nem a liderança isolada do Estadual (nove pontos) e a invencibilidade (três vitórias) tiraram do mandatário o tom de cobrar publicamente o rendimento do time.

O dirigente não citou jogadores, mas não gostou da atuação de alguns deles na vitória de virada sobre o Iporá, por 2 a 1, com dois gols de Airton. O fator positivo da equipe atleticana é a capacidade de decidir os jogos no segundo tempo – nas três vitórias (4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis e nas viradas de 2 a 1 sobre Goiás e Iporá), o time chegou ao resultado com gols marcados na etapa final.

O técnico Eduardo Souza tem usado as peças disponíveis, perdeu um jogador por contusão (o atacante Igor Torres, autor de dois gols na estreia em Anápolis) e deverá ficar sem o principal nome (o volante Gabriel Baralhas, com propostas do Inter e de um clube do exterior).

Em relação à formação titular, pela primeira vez o goleiro Ronaldo, de 26 anos, disputa o clássico contra o Vila Nova. Ano passado, nos jogos entre os dois clubes – Vila Nova 3 a 2 e 2 a 0, no empate de 1 a 1 e no triunfo atleticano –, Ronaldo era a terceira opção para o gol.

No Vila Nova, o desafio é atrair a presença da inflamada torcida colorada para marcar presença no clássico. O vice-presidente do clube, Leandro Bittar, lançou desafio de superar os melhores públicos do Goianão (Goiás 1 a 0 sobre a Aparecidense, com 6.097 pagantes na Serrinha) e do outro clássico (Atlético-GO 2 a 1 no Goiás, com 5.753 pagantes no Antônio Accioly).

O time vilanovense procura o melhor encaixe ofensivo, vê a torcida pedindo pela escalação do jovem meia-atacante João Lucas, oriundo da base, e espera que o atacante Guilherme Parede, de 27 anos e regularizado nesta sexta-feira (20), possa fazer boa estreia – o técnico Claudinei Oliveira não confirmou se o jogador inicia o jogo ou será opção no banco.

Certo é que o time colorado precisará da segurança e da experiência do zagueiro Rafael Donato, de 33 anos. O jogador é o único jogador do elenco que atuou nos quatro clássicos com o Dragão, ano passado. Donato caminha para três anos de clube e é titular desde o título da Série C 2020.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf, Sousa e Marlone; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal e Jefferson; Rhaldney, Gabriel Baralhas (Thiago Medeiros) e Shaylon; Airton, Felipe Vizeu e Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia-GO)

Data: 22/1/2023 (Domingo)

Horário: 16 horas

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Leone Carvalho e Hugo Corrêa

Ingressos*: 70 reais (Setor A) e 50 reais (Setor B) - torcedor com camisa do Vila Nova paga meia

*jogo com torcida única do mandante