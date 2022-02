Esporte Vila Nova x Atlético-GO: meia segue como dúvida no Tigre Poupado nos últimos dois jogos do Tigre, Wagner tem feito trabalhos específicos como prevenção e para aprimorar a forma física

O meia Wagner segue como dúvida no Vila Nova para o clássico deste sábado (5) contra o Atlético-GO. O jogador de 37 anos foi poupado no empate com o Crac e derrota para a Aparecidense. Ele tem feito trabalhos específicos para aprimorar a forma física e como prevenção por causa da idade. O técnico Higo Magalhães revelou que a situação do atleta ainda não passa confiança para ser u...