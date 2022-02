Esporte Vila Nova x Atlético-GO: meta de reabilitação no 1º clássico do ano Dupla perdeu no meio da semana e chega para a partida da 4ª rodada com necessidade de vitória

Vila Nova e Atlético-GO foram derrotados pela primeira vez, no meio de semana, pelo mesmo placar - 2 a 1. Os resultados só servem para apimentar ainda mais o clássico na tarde deste sábado (5), a partir das 16h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A necessidade da vitória e de reabilitação é um tempero para dar sabor à rivalidade traduzida no número igual...