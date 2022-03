Esporte Vila Nova x Atlético-GO: OBA vira palco de jogos decisivos Desde que voltou a mandar jogos no reduto vilanovense, Tigre acumula decisões e defende invencibilidade de 20 partidas no OBA

A projeção do Vila Nova é apostar na presença maciça da torcida e em um possível caldeirão que ela poderá fazer ferver no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na tentativa de reverter a vantagem do Atlético-GO. A semifinal do Goianão é mais uma das partidas decisivas que o Tigre disputa no reduto vilanovense. Aos poucos, o OBA vai se consolidando como palco de jogos importantes nos últimos dois anos. Alé...