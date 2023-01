O volante Ralf, de 38 anos, completou em dezembro passado dez anos da conquista do título do Mundial Interclubes pelo Corinthians. Nesse domingo (22), ele disputa pelo Vila Nova mais um clássico, contra o Atlético-GO. Mas um clássico, mesmo no alto de sua experiência, ainda é capaz de gerar “frio na barriga” e isso é o que o mantém ativo no futebol.

“Tenho como ídolo no futebol o Ronaldo (Fenômeno) e ele sempre falava para mim na época do Corinthians que, enquanto há o frio da barriga, sempre vale a pena. Depois que se perde este calor, a chama, então não vale a pena. Para mim, aos 38 anos, ainda tenho este frio na barriga, esta ansiedade, adrenalina. Em todo jogo, tenho um friozinho na barriga. No clássico, não é diferente”, admitiu o jogador vilanovense, que chegou ao clube ano passado numa fase difícil do clube na Série B.

O espírito do Vila Nova será de buscar a vitória em casa, mesmo porque o time precisa dos resultados positivos para melhor a posição na tabela e passar confiança à torcida. “Já disputei vários clássicos. Todos têm sabor diferente. Os erros que cometemos nas três primeiras partidas não podemos cometer neste clássico. Como falo sempre, clássico não se joga, se ganha. Com todo respeito ao Atlético-GO, mas precisamos dos três pontos”, frisou Ralf.

A responsabilidade de buscar a vitória no clássico é repartida pelo jogador. Segundo ele, cada lado tem a motivação própria para levar a campo. O Vila joga diante do torcedor dele, em casa. Tem de vencer. “Creio que a responsabilidade nossa de ganhar o jogo é de 50% diante do nosso torcedor, enquanto para eles (Atlético-GO) é manter a liderança. Será uma responsabilidade dividida, Sabemos que eles (Atlético-GO) têm um elenco qualificado, mas precisamos da vitória também para encostar neles. Temos de ganhar clássico, pois é um campeonato à parte”, disse o volante do Vila Nova.