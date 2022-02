Esporte Vila Nova x Atlético-GO: Tigre inicia venda de ingressos com promoções Duelo, que terá torcida única, será disputado no OBA, a partir das 16h30 deste sábado (5)

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-GO, que terá torcida única apenas do time mandante. O duelo será disputado no OBA, casa do Tigre, neste sábado (5), a partir das 16h30, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. A diretoria vilanovense mantém a promoção para mulheres e adolescentes (12 a 17 anos), que pagarão 10 reais no bilhe...