O Vila Nova espera encontrar um novo gás na busca pela recuperação na Série B com a chegada do técnico Allan Aal, que estreia no comando do time colorado nesta sexta-feira (8), contra o Bahia. O duelo válido pela 17ª rodada será disputado no OBA, a partir das 19 horas, e é uma nova chance para o clube goiano voltar a vencer na competição nacional após dez jogos sem vitória no torneio.

Allan Aal comandou treinos no Vila Nova nos quatro dias que teve à disposição para conhecer a equipe após a demissão de Dado Cavalcanti, seu antecessor.

O novo treinador fez atividades no campo, correções táticas e técnicas, além de ter começado a implementar suas ideias de jogo por meio de vídeos e também na base de conversas, individuais e com o plantel.

Leia também:

+ Técnico do Vila Nova espera postura e atitude diferentes do elenco

+ "Quem perde o sono é a gente", diz zagueiro do Vila Nova sofre fase atual

A chegada do treinador é cercada pela expectativa do time apresentar algo. Allan Aal será o terceiro técnico do Vila Nova no ano. Higo Magalhães começou a temporada, foi demitido durante a Série B (após a 7ª rodada) e deu lugar a Dado Cavalcanti, que foi desligado do comando da equipe colorada após nove jogos sem vitória no Brasileiro.

Além da evolução nos aspectos técnico e tático, o principal desejo do clube colorado é voltar a vencer após dez jogos sem triunfo - são 11 partidas sem ganhar na temporada, considerando um duelo na Copa do Brasil.

“(O Allan Aal) É um treinador de ideias boas, leitura tática boa, não tenho dúvida que vai gerar uma expectativa boa na galera. Zerou agora, todos vão ter que mostrar (nos treinos e jogos), porque chegou um novo treinador. Dá um combustível para buscarmos esse algo a mais que precisamos na competição. Esperamos que, com a chegada dele, possamos sair dessa situação”, comentou o meia Marlone, que tem evoluído fisicamente após sessões de treinos e deve aumentar a minutagem com a camisa do Vila Nova diante do Bahia, mas ainda iniciando como reserva.

“Quem está neste clube sabe que não merecemos estar nessa situação pelas pessoas que estão aqui, do estafe, elenco, do porteiro ao presidente. Esperamos que a mudança (de técnicos) nos ajude a colher coisas boas”, salientou o meia, que entrou em campo pelo Vila Nova nos dois últimos jogos da equipe, no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta e na derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro.

Situações novas que devem ser confirmadas nesta sexta-feira (8) estão na escalação do Vila Nova. Allan Aal pretende promover pelo menos três mudanças na formação titular.

O zagueiro Renato, recuperado de lesão muscular, e o lateral direito Moacir, que estava com desconforto na coxa, devem voltar ao time titular contra o Bahia nas vagas de Rafael Donato (suspenso) e Alex Silva (rescindiu contrato e deixou o Tigre).

No ataque, por opção técnica, Daniel Amorim deve formar dupla de ataque com Pablo Dyego. O meio-campo deve ter quatro jogadores, mantendo a estrutura tática do 4-4-2, utilizada pelo técnico interino Pedro Gama (da antiga comissão técnica) na derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro, na última rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 17ª rodada

Jogo: Vila Nova x Bahia

Local: OBA (Goiânia)

Data: 8/7/2022

Horário: 19 horas

Transmissão: Premiere e Sportv

Ingressos: R$ 70 (inteira, Setor A e visitantes)

Promoção: meia entrada concedida para os torcedores do Vila Nova com a camisa do clube



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Rener Santos de Carvalho/AC

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG



VILA NOVA: Tony; Moacir, Renato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Rafinha (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Matheuzinho; Daniel Amorim e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.



BAHIA: Danilo Fernandes, André, Luiz Otávio, Ignácio, Matheus Bahia, Emerson Santos, Lucas Mugni, Patrick, Daniel, Rodallega e Rildo. Técnico: Enderson Moreira.