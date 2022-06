Esporte Vila Nova x Brusque: Tigre tenta afastar crise do OBA Tigre encara clube catarinense, às 19h, em busca da primeira vitória sob comando de Dado Cavalcanti

Vila Nova e Brusque-SC fomentaram, durante a Série C 2020, a rivalidade entre ambos dentro e fora de campo, seguida do acesso conjunto à Série B. Ano passado, os dois clubes fizeram campanhas regulares e permaneceram na Segundona nacional. Na atual temporada, o quadro é bem diferente. As duas equipes voltam a se enfrentar na noite desta terça-feira (7), às 19 horas, no...