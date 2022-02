Esporte Vila Nova x Crac: Tigre quer abrir vantagem na liderança Time colorado pode abrir três pontos do Atlético-GO e ficar mais próximo de conquistar a meta de terminar a fase de grupos na ponta do Grupo B

O Vila Nova enfrenta o Crac neste sábado (26) com desejo de vitória para se aproximar do objetivo de concluir a 1ª fase do Campeonato Goiano na liderança do Grupo B. Primeiro colocado da chave com 16 pontos e classificado às quartas de final, o Tigre encara o Leão do Sul no OBA, a partir das 16h30. A equipe de Catalão, porém, joga para avançar no torneio estadual. (Veja a...