Embalado por duas vitórias seguidas, o Vila Nova enfrenta o CRB-AL nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em busca de uma sequência rara para o Tigre, que vai fazer com que o clube colorado se afaste da zona do rebaixamento. Para tentar os três pontos contra os alagoanos, o time colorado deve ter mudanças no ataque e o apoio maciço da torcida nas arquibancadas do OBA.

(Confira, no fim desta reportagem, onde assistir, arbitragem, escalações e ingressos)

Após as duas vitórias sobre Guarani e Brusque, o Tigre chega para o jogo contra o CRB com chance de emendar uma trinca de vitórias. A última vez que o clube venceu três seguidas foi nas quatro primeiras rodadas da edição de 2018, quando o Vila Nova foi além e venceu quatro jogos seguidos, liderando a competição naquele início.

“Uma terceira vitória seguida é algo inédito (nesta Série B) e vamos buscar fazer. São desafios, além do principal que é se afastar dessa zona incômoda o quanto antes”, disse o técnico Allan Aal.

Além de encher de confiança o elenco para os últimos jogos da temporada, a vitória é importante para afastar o time do Z4. Por isso, o treinador acredita que o Vila Nova vai lutar com todas as forças e se superar com o apoio da torcida para vencer.

“É uma partida decisiva para que possamos, cada vez mais, nos distanciar dessa zona (de rebaixamento). É uma oportunidade que temos para terminar nosso jogo na 13ª colocação. É um fator fundamental para termos motivação, entrega e a qualidade de jogo que serão determinantes para neutralizarmos o CRB e buscarmos a vitória”, frisou Aal.

Para a partida desta quinta-feira (22), o treinador ainda carrega a dúvida sobre a utilização do atacante Kaio Nunes, que se recupera de uma entorse. As chances são reduzidas para o retorno, e Hugo Cabral deverá ganhar uma vaga no time titular. Outra novidade deve ser Neto Pessoa, que está recuperado de lesão e concorre por posição no ataque com Daniel Amorim.

No lado alagoano da disputa, o técnico Daniel Paulista ganhou o reforço do meia Rafael Longuine, que deve entrar na vaga de Bruninho. Essa deve ser a única mudança no time titular para o duelo com o Vila Nova. Diferente do Tigre, o CRB vem de duas partidas sem vencer, com empate no clássico diante do CSA e derrota para o Cruzeiro, em casa.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Hugo Cabral. Técnico: Allan Aal

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Claudinei, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Paulinho Moccelin, Emerson e Anselmo Ramon. Técnico Daniel Paulista

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere e Sportv (para todo o Brasil)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ingressos: R$ 20 (Setor B), R$ 80 (Setor A), R$ 80 (visitantes). Torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia. Mulheres têm entrada gratuita