Esporte Vila Nova x CSA: Tigre tenta acabar com série negativa Time colorado não ganha há 11 jogos na Série B e há mais de dois meses. Jogo no OBA é contra rival direto

O Vila Nova quer evitar, nesta sexta-feira (15), que a sequência ruim na Série B não piore ao ponto de se tornar ainda mais negativa para o clube colorado. Contra o CSA, no OBA, a partir das 21h30, o Tigre tenta voltar a vencer após 11 rodadas e tem a chance de deixar a lanterna, se triunfar com goleada. A sequência de 11 jogos do Vila Nova sem vencer, na atual ...