Esporte Vila Nova x Flu: para ex-colorados, virada é possível Jogadores que já enfrentaram o Flu no torneio apostam na torcida e na preparação do time

Ex-jogadores do Vila Nova, que enfrentaram o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2006, acreditam que a equipe goiana pode virar o confronto na edição de 2022 do torneio nacional, na próxima quarta-feira (11), para o Tigre avançar às oitavas de final.Há 16 anos, o Fluminense levou a melhor. Após empate por 2 a 2 na ida, no Serra Dourada, o clube car...