Esporte Vila Nova x Fluminense: 10 mil ingressos vendidos para decisão da Copa do Brasil Vendas seguem até o dia da partida, na próxima quarta-feira (11). Valores variam de 25 a 100 reais

O Vila Nova anunciou que já vendeu 10 mil ingressos para o duelo decisivo contra o Fluminense pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo marca a reabertura do Estádio Serra Dourada para partidas de futebol, após mais de dois anos. A diretoria vilanovense espera casa cheia. A capacidade atual do Serra Dourada é de 38.415, cerca de 70% será destinado para a torcida col...