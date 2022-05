Esporte Vila Nova x Fluminense: mais de 15 mil ingressos vendidos Duelo será disputado na quarta-feira (11), no Serra Dourada, e parcial registra o maior público do futebol goiano em 2022

O Vila Nova, por meio do vice-presidente Leandro Bittar, divulgou que já vendeu mais de 15 mil ingressos para a decisão contra o Fluminense, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo deve registrar oficialmente o maior público do futebol goiano em 2022, superando os 12.294 pagantes (13.211 total) do duelo entre Goiás e Atlético, no jogo da volta da decisão do Goianão. ...