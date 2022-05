A expectativa de recorde de público no futebol goiano se confirmou, e a partida entre Vila Nova x Fluminense pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil registrou o maior número de torcedores no futebol goiano em 2022. Na reabertura do Estádio Serra Dourada, 29.138 pagantes e 29.631 de público total estiveram na praça esportiva na noite desta quarta-feira na eliminação do time colorado do torneio nacional.

O número supera o registro de 12.194 pagantes (13.211 total) que foram à Serrinha acompanhar o jogo de volta da final do Campeonato Goiano, no qual o Atlético-GO venceu o Goiás, por 3 a 1, e celebrou a conquista estadual.

A última vez que o futebol goiano teve público superior a 25 mil foi em 2019, antes da impossibilidade de uso do Serra Dourada. O duelo foi entre Goiás e Fortaleza, com vitória tricolor por 2 a 1, pela 36ª rodada. Na ocasião, o público pagante foi de 27.284 e total de 27.781.

A quebra do recorde leva em consideração o retorno de jogos no Serra Dourada. A praça esportiva ficou fechada para partidas por mais de dois anos e cinco meses. No período, os clubes da capital mandaram jogos nos seus estádios particulares, Accioly (Atlético), Serrinha (Goiás), OBA (Vila Nova) e no Olímpico.

Confira os principais públicos do futebol goiano em 2022

Públicos pagantes

1- Vila Nova x Fluminense - Copa do Brasil - Serra Dourada: 29.138

2- Goiás 1x3 Atlético-GO - Goianão - Serrinha: 12.294

3- Atlético-GO 1x0 Goiás - Goianão - Accioly: 11.723

4- Goiás 1x1 Palmeiras - Série A - Serrinha: 11.442

5- Goiás 1x2 Bragantino - Copa do Brasil - Serrinha: 11.199

6- Goiás 2x3 Iporá - Goianão - Serrinha: 11.014

7- Atlético-GO 1x1 Flamengo - Série A - Accioly: 9.904

8- Vila Nova 1x1 Atlético-GO - Goianão - OBA: 9.615

9- Goiás 1x0 Criciúma - Copa do Brasil - Serrinha: 9.484

10- Goiás 2x2 Atlético-MG - Série A - Serrinha: 8.329

Públicos totais

1- Vila Nova x Fluminense - Copa do Brasil - Serra Dourada: 29.631

2- Goiás 1x3 Atlético-GO - Goianão - Serrinha: 13.211

3- Goiás 1x1 Palmeiras - Série A - Serrinha: 12.864

4- Goiás 1x2 Bragantino - Copa do Brasil - Serrinha: 12.562

5- Atlético-GO 1x0 Goiás - Goianão - Accioly: 12.089

6- Goiás 2x3 Iporá - Goianão - Serrinha: 11.496

7- Atlético-GO 1x1 Flamengo - Série A - Accioly: 10.496

8- Goiás 2x2 Atlético-MG - Série A - Serrinha: 10.165

9- Vila Nova 1x1 Atlético-GO - Goianão - OBA: 10.000

10- Goiás 1x0 Criciúma - Copa do Brasil - Serrinha: 9.984