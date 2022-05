Esporte Vila Nova x Goiás: clássico decide título do Goianão Sub-15 Equipes vão se enfrentar na próxima semana para definir o campeão goiano de 2022, em uma das quatro categorias de base

O Vila Nova segurou o Atlético-GO pelo jogo da volta da fase semifinal do Campeonato Goiano Sub-15 e avançou à decisão estadual para fazer novo clássico, desta vez diante do Goiás. Tigre e Dragão empataram sem gols, no Cruzeiro do Sul, na tarde desta quarta-feira (11). Na ida, a equipe colorada venceu por 1 a 0. Os jogos da decisão serão disputados na próxima semana. Na terça-feira (17), no CT Toca do Tigr...