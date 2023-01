Os ingressos para o jogo entre Vila Nova e Goiânia, pela 1ª rodada do Goianão 2023, vão custar entre 20 e 60 reais. A partida terá torcida dos dois clubes e será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), quarta-feira (11), às 19h30.

Em dois setores para a torcida do Vila Nova, há promoção de meia-entrada para torcedores que forem com a camisa do Tigre. A torcida visitante, o clube colorado divulgou que só terá o benefício da meia os que o tiverem por lei.

A venda dos bilhetes já está disponível a partir desta quinta-feira (5), on-line (acesse o link abaixo).

INGRESSOS:

- SETOR B:

40,00 (inteira) / 20,00 (meia-entrada)*

*benefício do ingresso meia-entrada é garantido com: Camisa do Vila Nova F.C. ou Carteira ID Jovem;

- SETOR A:

60,00 (inteira) / 30,00 (meia-entrada)*

*benefício do ingresso meia-entrada é garantido com: Camisa do Vila Nova F.C. ou Carteira ID Jovem;

- TORCIDA VISITANTE

60,00 (inteira) / 30,00 (meia-entrada)*

*Somente com Carteirinha ID

GRATUIDADES:

Liberada a retirada ANTECIPADA, EXCLUSIVAMENTE na Loja Nação Colorada.

SÓCIO TIGRÃO:

Associado dos planos OURO, PRATA, BRONZE tem acesso gratuito garantido.

PONTOS DE VENDA:

* VENDAS ONLINE: Site - A partir de 05/01 (já disponível)

* Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA) – A partir de 05/01 (já disponível). Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

* Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela - A partir de 07/01. Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

* Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673 - St. Vila João Vaz, Goiânia - A partir de 06/01. Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

Leia também:

- Vila Nova supera campo encharcado e estreia com vitória na Copinha

- Vila Nova prioriza Estadual para iniciar bem a temporada