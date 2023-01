Entre os times da capital que já foram campeões goianos, Vila Nova e Goiânia são os que amargam os maiores jejuns sem a conquista do Estadual. Em momentos diferentes neste cenário, Tigre e Galo fazem o primeiro clássico do Goianão 2023. No OBA, a partir das 19h30 desta quarta-feira (11), as equipes iniciam a disputa do Campeonato Goiano e dão o primeiro passo na tentativa de voltar a erguer o troféu de campeão.

(Confira informações sobre venda de ingressos, transmissão e prováveis escalações no final deste texto)

O jejum do Goiânia é o mais longo entre os times - já se passaram 49 anos desde a última conquista do Galo. O Vila Nova, por sua vez, não vence o Estadual há 17 temporadas. O assunto, porém, não é debatido nos clubes. A ideia é deixar o ambiente mais leve para que os jogadores não carreguem a cobrança pela conquista.

“É a primeira chance que eu tenho de ganhar o Goiano com o Vila Nova, para a maioria dos atletas também. A primeira coisa é tirar esse peso do 18º ano sem título. Temos que buscar o título, ir atrás, mas não carregar esse peso todo (de anos sem título). Os atletas precisam ficar leves para jogar. Não se fala em jejum, se fala em ganhar um jogo por vez”, explicou o técnico Claudinei Oliveira, que vai para seu segundo Goianão na carreira, o primeiro sob comando do Vila Nova - o outro foi pelo rival Goiás, em 2014.

“Queremos o título, mas tiramos o peso dos jogadores porque não são eles que estão aqui há 18 anos. O elenco tem caras novas, alguns remanescentes que vão ajudar. Nós vamos fazer de tudo para tirar a equipe da fila, mas sem pressão”, completou o treinador.

Vila Nova e Goiânia voltam a disputar um clássico entre eles após dois anos. O período coincide com o tempo em que o Galo permaneceu na Divisão de Acesso. O último duelo entre os times ocorreu em 2021, mas pelo Goianão de 2020, e terminou com goleada colorada por 6 a 0, no palco da partida desta quarta-feira - o jogo foi em 28 de janeiro de 2021.

O time colorado, inclusive, vê o OBA como trunfo para sucesso no Goianão, principalmente nos clássicos. O Tigre não perde um duelo contra uma equipe rival da capital desde 2019, quando acabou derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, no Estadual. Depois disso, foram seis confrontos, com três vitórias e três empates.

Os torcedores dos dois times que forem ao OBA vão ver muitas novidades nas duas formações. O elenco do Goiânia foi totalmente reformulado, enquanto o plantel do colorado ganhou 12 reforços, metade já figurando no time titular.

Com desejo de fazer boa estreia, o Goiânia quer ter controle do jogo e não só se defender contra o rival. “Precisamos fazer uma boa estreia e, para isso, não podem faltar gols. Precisamos marcar, jogar bem e ter controle do jogo para conquistar uma vitória diante de um grande adversário”, comentou o técnico Lucas Oliveira, que é filho de um ídolo do Vila Nova, o ex-jogador e técnico Roberto Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 1ª rodada

Jogo: Vila Nova x Goiânia

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 11/1/2023

Horário: 19h30

Transmissão: TV Brasil Central

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Hugo Correa

Ingressos: R$ 60 (Setor A e visitantes) e R$ 40 (Setor B).

Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia-entrada

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf, Rickson e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOIÂNIA: Lucio; Eduardo, Gabriel e Xavier; Irismar, Junior Ramos, Romário, Nivaldo; Isaac, Assuério e Wallace. Técnico: Lucas Oliveira.