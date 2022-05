Esporte Vila Nova x Grêmio: Tigre encara o tricolor no Serra Dourada Time colorado teve quase 10 dias de preparação, e tenta retomar o caminho da vitória contra a equipe gaúcha para sair da zona de rebaixamento

O Vila Nova teve nove dias para se preparar da melhor maneira possível para enfrentar o Grêmio pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. O time colorado precisa reagir na competição para sair da zona do rebaixamento e vai colocar à prova o trabalho desenvolvido pelo técnico Dado Cavalcanti no período com ...