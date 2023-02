Com a meta de emplacar sequência de vitórias na reta final da fase de classificação do Campeonato Goiano, o Vila Nova enfrenta o Inhumas nesta terça-feira (7), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Tigre voltou a ganhar no último fim de semana - superou o Goianésia por 2 a 0, fora de casa.

O Tigre abre a 9ª rodada do Estadual na 4ª colocação e pode ganhar, no máximo, uma posição. Apesar disso, o zagueiro Eduardo Doma acredita que o Vila Nova precisa mirar a liderança como objetivo nos últimos três jogos, e uma vitória sobre o Inhumas é inegociável neste sentido.

(Confira, no fim deste texto, escalações, arbitragem, onde assistir e preços de ingressos)

“Faltam esses três jogos, são nove pontos e vamos fazer a nossa parte. Estamos prontos e preparados para isso (buscar a liderança). Caso os outros adversários que estão à nossa frente tropecem, podemos ultrapassá-los. É o nosso objetivo, para poder definir o mata-mata em casa”, frisou.

Antes da partida desta terça-feira (7), o elenco do Vila Nova teve apenas dois dias para recuperar os jogadores e pouco pôde treinar para o duelo contra o Inhumas. Ainda assim, o técnico Claudinei Oliveira espera que sua equipe consiga fazer um bom jogo como mandante, com volume de chances criadas, mas com um capricho maior nas finalizações.

“Esperamos voltar a vencer em casa. Fizemos três ótimos jogos em casa, o empate com o Atlético-GO e outras duas vitórias. Infelizmente, no último (em casa) não conseguimos concluir as chances que criamos. Espero que possamos continuar criando e fazer os gols para fazer os três pontos”, comentou Claudinei Oliveira.

Embora o adversário colorado viva um momento delicado na competição, ameaçado de rebaixamento, o zagueiro Eduardo Doma lembrou que será um oponente complicado e o Vila Nova vai precisar de concentração para sair do OBA com um resultado positivo. “Cada jogo tem uma história. Temos de entrar focados, concentrados”, disse o zagueiro colorado.

Para a partida, Claudinei Oliveira deve promover os retornos do lateral esquerdo Diego Renan, do meia Marlone e do atacante Neto Pessoa ao time titular. Os três jogadores foram poupados de parte do duelo contra o Goianésia.

O Inhumas vive fase delicada com cinco derrotas consecutivas. A Pantera Avinhada busca voltar a pontuar para tentar chegar nas duas rodadas finais com chances um pouco maiores de escapar do rebaixamento para a Divisão de Acesso. Para o duelo desta terça-feira (7), o técnico Augusto Fassina não poderá contar com o lateral esquerdo Gleissinho, que foi expulso de campo contra o Iporá.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho (Diego Renan), Eduardo Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

INHUMAS: Matheus Cabral; Jair Júnior, Douglas, Cris e Felipe; Weverton Braz, Pedro Thomás e Kiko Alagoano; Vinícius, Allan Paulista e Gabriel Pio. Técnico: Augusto Fassina

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Horário: 19h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Cristhian Passos e Edson Antônio

Ingressos: R$ 60 (Setor A e visitantes) e R$ 40 (Setor B)

Promoção: Torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia. Mulheres e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita