Esporte Vila Nova x Londrina: Tigre busca pontos para garantir permanência Time colorado faz duelo decisivo contra o Tubarão, no OBA, nesta sexta-feira (19) e pode confirmar permanência na Série B com vitória

No penúltimo jogo da Série B, o Vila Nova espera garantir, na noite desta sexta-feira (19), a permanência na competição. Para isso, precisa da vitória a partir das 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), sobre o Londrina-PR, adversário em situação bem mais apertada. As duas equipes reeditam um confronto decisivo, válido pela Série C de 2015, mas em outra ci...