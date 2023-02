Vice-campeão das últimas duas edições, o Vila Nova inicia nova caminhada na Copa Verde nesta quinta-feira (23), contra o Luverdense-MT, a partir das 20h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O time colorado tem como trunfo uma solidez defensiva, ponto forte nas últimas rodadas no Goianão. O Tigre não é vazado há seis jogos e está perto de igualar uma marca de décadas.

Se não sofrer gols contra o Luverdense-MT, o Vila Nova completará sete jogos sem ser vazado e repetirá feito obtido em 1979, quando o clube colorado não sofreu gol em sete partidas entre jogos do Campeonato Goiano e da extinta Copa Leonino Caiado, que foi realizada sete vezes na década de 1970.

Desde que passou a disputar a Copa Verde com frequência, o Vila Nova tem dado importância à competição e chegou às últimas duas decisões. Nesta temporada, a ideia é a mesma e ainda ganhou um novo ingrediente. A conquista da Copa Verde é um atalho para que o Tigre conquiste uma vaga na Copa do Brasil, e ainda com ingresso na 3ª fase da competição nacional de premiações milionárias.

Para o duelo contra o Luverdense-MT, o técnico Claudinei Oliveira teve de usar a estratégia com seu elenco. Isso porque o clube está imerso em uma série de partidas decisivas por três competição diferentes.

Leia também:

+ Tacinha define primeiros campeões e classificados para decisões da série ouro

+ Entenda as divergências que impedem união dos clubes pela liga

No primeiro de três atos, o Tigre empatou com o Anápolis, fora de casa, e teve de encarar muita chuva e um campo pesado no Estádio Jonas Duarte na terça-feira (21). A partida foi a ida das quartas de final do Goianão. Com pouco tempo para recuperar os atletas, o treinador terá de colocar em campo um time misto na estreia da Copa Verde. Isso porque o time colorado volta a jogar pela Copa do Brasil na próxima terça-feira (28), com viagem desgastante até o Espírito Santo.

O meia João Lucas deve ganhar uma oportunidade como titular neste duelo da Copa Verde. O atleta revelado nas categorias de base do Vila Nova tem sido bastante utilizado por Claudinei Oliveira.

O meia, de 22 anos, foi acionado em 11 dos 12 jogos do clube colorado na temporada, mas esteve em campo em cerca de 360 minutos, enquanto os jogadores de linha que mais jogaram, o atacante Neto Pessoa e o volante Ralf, estiveram em campo por mais de 900 minutos.

“É um jogo e um campeonato importantes, o Vila chegou nas duas últimas finais. É um torneio que a gente valoriza e sabe da confiança. Se o clube não confiasse, não colocaria esse time para jogar. Qualidade, a gente tem. Se igualarmos na disposição, vamos sair vitoriosos”, comentou o meia João Lucas.

Adversário

Figurinha frequente na Série B do Brasileiro na década passada, o Luverdense-MT não vive seus melhores dias.

O clube ocupa apenas a 6ª colocação no Campeonato Mato-grossense e, no ano, tem 41,6% de aproveitamento. Venceu apenas uma partida como mandante em 2023, justamente a partida que rendeu a classificação para a 2ª fase da Copa Verde.

O time de Lucas do Rio Verde derrotou o Interporto, de Tocantins, por 2 a 1, e avançou para encarar o Tigre.

Em oito jogos na temporada, o Luverdense acumula três vitórias, um empate e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Jordan, Doma (Carlos Alexandre) e Rodrigo Gelado; Sousa, Rickson e João Lucas; Vinícius Leite, Hyuri e Lourenço (Guilherme Parede). Técnico: Claudinei Oliveira

LUVERDENSE: Prezzi; Alex Santos, Diego Macedo, Gustavo e Yan; Maicon, Gui Vieira e Caio; Cris Magno, Hudson e Ruan. Técnico: Betinho

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (em Goiânia)

Horário: 20h30

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Assistentes: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Milton Jerônimo Souza Alves (DF)

Ingressos: R$ 40 (Setor B) e R$ (Setor A e Visitantes). Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia