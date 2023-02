O Vila Nova busca pontos preciosos na manhã deste sábado (11), às 10 horas, em duelo com o Morrinhos pela 10ª rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O time colorado já está garantido nas quartas de final da competição, mas quer ampliar a sequência de vitórias para melhorar sua condição na classificação geral.

(Confira, no fim deste texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O Tricolor dos Pomares precisa pontuar para se afastar da zona do rebaixamento e chegar em melhores condições na última rodada no meio da próxima semana.

O Tigre curte uma fase de estabilidade dentro do Goianão e vive invencibilidade de três jogos, sendo duas vitórias nas duas últimas rodadas e três jogos sem sofrer gols. O time treinado por Claudinei Oliveira ainda ostenta a marca de melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos, ao lado do Anápolis.

Tranquilo quanto à tabela de classificação, o Vila Nova ocupa a 4ª colocação com 16 pontos, a mesma pontuação da Aparecidense, que leva vantagem nos critérios de desempate. A disputa por pontos nesta fase de classificação é crucial para uma eventual vaga na Copa do Brasil. A partir desta temporada, apenas os três melhores colocados do Campeonato Goiano conquistam vaga para a edição de 2024 da competição nacional. Vão para a Copa do Brasil os dois finalistas e o clube eliminado na semifinal com o maior número de pontos somadas todas as fases.

Na última rodada da fase de classificação, o Vila Nova faz confronto direto com a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia, e as duas equipes ainda podem terminar a 1ª fase entre os dois primeiros colocados. Para isso, precisam contar com tropeços de Goiás ou Atlético-GO.

Para o jogo deste sábado (11), o técnico Claudinei Oliveira tem como desfalque certo o volante Sousa. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O time pode ter o retorno do volante Rickson, que está recuperado de lesão, mas também pode optar por formação mais ofensiva com a escalação de João Lucas.

Do outro lado do confronto, o Morrinhos entra em campo ameaçado pelo rebaixamento. O Tricolor dos Pomares tem oito pontos e está a apenas três de distância de Inhumas e Grêmio Anápolis, que integram a zona de rebaixamento do Goianão.

O volante Roger Goiano está vetado da partida. Após sair de campo, no jogo contra o Atlético-GO, quarta-feira, com um mal-estar e ser encaminhado para um hospital para ser melhor avaliado, o jogador passou por exames e tem sido observado dia após dia.

Ainda que precise se preocupar com o risco do rebaixamento, o Tricolor dos Pomares está em condições de sonhar com uma vaga nas quartas de final. Com oito pontos, o Morrinhos está a apenas três do Goiânia, equipe que está no G8. No entanto, a tabela da equipe morrinhense é mais complicada porque encara o Goiás no fechamento da 1ª fase.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Jordan, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Rickson (João Lucas) e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

MORRINHOS: Marcos Daniel; Denilson, Wallinson, Allef e Danillo Ribeiro; Cristian, Hugo e Roniel; Nathan, Caíque e Marcus Vinícius. Técnico: João Dreison

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Data: 11/2 (sábado)

Horário: 10 horas

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Tiego dos Santos e Ricardo Prado

Ingressos: R$ 60 (Setor A e Setor Visitante), R$ 40 (Setor B). Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia. Mulheres e crianças têm entrada franca.