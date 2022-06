Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam, nesta terça-feira (28), em confronto direto na zona de rebaixamento da Série B. O jogo também marca o encontro entre os piores ataques da competição nacional, com oito gols, cada. A partida válida pela 15ª rodada da Segundona será disputada no OBA, a partir das 21h30.

(Veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir no fim deste texto)

Separados por dois pontos e duas colocações no Z4 da Série B, Vila Nova e Ponte Preta estão em má fase na competição nacional e duelam em busca de uma vitória que pode resgatar a esperança de dias melhores para as equipes no campeonato - apenas a Macaca, caso conquiste o triunfo, pode deixar a faixa dos últimos quatro colocados nesta rodada.

A Ponte Preta é o adversário que o Vila Nova mais enfrentou na história da Série B, desde que os pontos corridos foram adotados em 2006. O retrospecto nos 16 confrontos no período é marcado por equilíbrio, com cinco vitórias da equipe paulista, quatro triunfos colorados e sete empates.

Lanterna da competição e com a pior sequência sem vitória na Série B (oito jogos), neste momento do campeonato, o Vila Nova busca um triunfo que, para o técnico Dado Cavalcanti, ajudará o clube a ter mais confiança em reverter a situação da equipe na Segundona. O Tigre não venceu sob comando do treinador, com quatro empates e três derrotas.

Por causa do momento ruim e ausência de vitória, a comissão técnica do Vila Nova tem evitado fazer projeção de pontos até o final do 1º turno da Série B. Na análise do técnico Dado Cavalcanti, o foco deve ser vencer pela primeira vez sob seu comando.

“Nossa projeção é conquistar a primeira vitória o quanto antes. Entendo que projeção de pontos (até o final do turno) fica em segundo plano, por causa da sequência ruim de resultados. Nossa equipe precisa dar uma resposta específica em termos de vitória. Pode ser a mudança necessária para tudo e gerar confiança para os jogadores”, justificou o treinador, que será ausência no banco de reservas do Vila Nova contra a Ponte Preta e Cruzeiro, por estar suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos e um vermelho direto que recebeu durante a derrota para o Criciúma, na 14ª rodada.

Outra ausência na equipe colorada será o volante artilheiro Arthur Rezende. Goleador do Vila Nova na Série B com quatro gols, o jogador cumpre suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meia-atacante Matheuzinho deve ser o titular na posição.

“Nosso foco é vencer na terça-feira (28). Precisamos desses três pontos para abrir aspectos que vão nos ajudar a modificar nossa situação. Resgate de confiança, apoio do nosso torcedor... Tudo faz a diferença com a conquista de uma vitória”, salientou o treinador.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Rafinha (Matheuzinho ou João Lucas) e Pablo Roberto; Diego Tavares, Rubens e Pablo Dyego. Técnico: Pedro Gama (interino).

PONTE PRETA: Caíque França; Noberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur. Felipe Amaral, Wesley Fraga e Wallisson; Fessin, Nicolas (Echaporã) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: OBA (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa/PI

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga/PI e Márcio Iglésias Araújo Silva/PI

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC

Ingressos: 70 reais (Setor A e visitantes) e 40 reais (inteira). Promoção: meia-entrada garantida para os torcedores do Vila Nova que forem ao OBA com a camisa do clube colorado.