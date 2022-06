O Vila Nova segue a venda de ingressos para o duelo desta terça-feira (28), contra a Ponte Preta, pela 15ª rodada da Série B. Os valores dos bilhetes variam de 20 a 70 reais, com promoção de meia-entrada para o torcedor que for ao OBA com a camisa do time colorado.

São duas opções de ingressos para o torcedor vilanovense. No Setor A, os valores são de 70 reais (inteira) e 35 reais (meia-entrada). No Setor B, o ingresso custa 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada).

Para a torcida visitante, os valores são os mesmos praticados no Setor A do OBA: 70 reais (inteira) e 35 reais (meia-entrada).

Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30, em confronto direto dentro da zona de rebaixamento da Série B. O Tigre é o lanterna da competição com 11 pontos, enquanto a equipe alvinegra aparece na 18ª colocação com 13 pontos.

Serviço

Campeonato Brasileiro - Série B - 15ª rodada

Jogo: Vila Nova x Ponte Preta

Local: OBA

Data: 28/6/2022

Horário: 21h30

Ingressos

Setor A: 70,00 (inteira) / 35,00 (meia-entrada)

Setor B: 40,00 (inteira) / 20,00 (meia-entrada)

Setor C: Visitantes: 70,00 (inteira) / 35,00 (meia-entrada - somente com Carteirinha)

Gratuidades: Liberada a retirada na Loja Nação Colorada.

Sócios-torcedores: Associado dos planos ouro, prazo e bronze tem acesso gratuito garantido.

Pontos de vendas

- Online: Vila Nova x Ponte Preta

- Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA) – Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

- Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela - Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

- Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673 - St. Vila João Vaz, Goiânia - Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

Observações

- Haverá venda na Bilheteria do OBA

- O torcedor deve entregar, na entrada do estádio, exame com resultado negativo de RT-PCR ou RT-Antígeno OU comprovante de vacinação completa (2 doses ou dose única), além de documento pessoal. Os exames devem ser feitos em no máximo até 48h antes da partida.