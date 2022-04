Esporte Vila Nova x Tombense: com mudanças, Tigre busca 1ª vitória Goleiro será titular pela primeira vez no Tigre em partida pela 4ª rodada. Lateral esquerda terá jogador improvisado. Colorado busca primeira vitória

O Vila Nova tenta encontrar respostas para acabar com a pior sequência da equipe na temporada e voltar a vencer após sete jogos sem vitória. Nesta terça-feira (26), o Tigre desafia o Tombense, pela 4ª rodada da Série B. O duelo será disputado no OBA, a partir das 20h30. (Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto) Apesar da sequ...