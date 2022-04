Esporte Vila Nova x Tombense: ingressos à venda para duelo no OBA Times se enfrentam pela 4ª rodada da Série B, na terça-feira (26), a partir das 20h30

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Tombense, pela 4ª rodada da Série B. Os valores variam de 20 a 70 reais, com promoção de meia-entrada para o torcedor que for ao OBA com a camisa do time colorado. A partida será disputada na terça-feira (26), a partir das 20h30. Os valores são de 40 reais (inteira) no Setor B e 70 reais (inteira) no Setor A. Com a camisa d...