O clichê do futebol de “virar a chave” é um dos fatores ao qual o Vila Nova se apega para buscar a recuperação na Série B. No clube colorado, o início do 2° turno pode ser a virada que o time espera para reencontrar o caminho das vitórias e de uma reviravolta que vai garantir a permanência da equipe na 2ª Divisão.

Neste sábado (23), o Tigre encara o Vasco, no Estádio Serra Dourada, a partir das 16h30, na abertura do 2° turno da competição nacional.

Outros dois aspectos mantêm a esperança da permanência viva no Vila Nova. O primeiro é saber que, em 2021, o clube já fez o que necessita neste ano: ter aproveitamento de pelo menos 54,4% no returno para chegar à pontuação de 45 pontos, média histórica para evitar o rebaixamento. A campanha de G4 no 2° turno do ano passado é inspiração na atual temporada.

As mudanças no elenco, que contou com a chegada de sete reforços com o início da janela de transferências, aumentam a expectativa de evolução. Dos sete novos jogadores, seis estão à disposição do técnico Allan Aal para estrear.

Contra o Vasco, o Tigre tenta acabar com a pior sequência sem vencer do clube nos pontos corridos da Série B, de 13 jogos. O Vila Nova quer ser ousado. “Quando eu falo em ter humildade, não é só se defender. Temos de ter capacidade e ousadia para buscarmos o gol. A defesa tem de ser coletiva, com todos os atletas, mas o momento ofensivo precisa ser organizado para ficarmos perto da vitória. Temos de ter ousadia para criar alternativas e chegar ao gol adversário. No jogo vamos buscar neutralizar o Vasco, mas tentar uma evolução ofensiva”, avisou o técnico Allan Aal, que vai comandar o Vila Nova pela primeira vez no Serra Dourada.

Uma novidade que deve chamar atenção no estádio é o público. Há uma expectativa de que a torcida do Vila Nova tenha menor presença em comparação com os torcedores do Vasco. Isso pode ocorrer após a diretoria vilanovense aumentar a carga de ingressos para o time visitante - 16 mil bilhetes foram colocados à venda para a torcida cruzmaltina.

É neste cenário de atuar em casa com a possibilidade da torcida adversária estar em maior número, com reforços à disposição e inspirado na campanha do returno do ano passado que o Vila Nova tenta bater o Vasco para acabar com a sequência de 14 jogos sem vitória no ano para tentar iniciar uma retomada pela permanência.

Em 19 jogos no 2º turno, o Tigre terá de conquistar pelo menos 31 pontos para seguir na Série B em 2023.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Romário e Arthur Rezende; Kaio Nunes (Matheus Souza), Jonata Bastos (Neto Pessoa) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Danilo Boza, Edimar, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo (Erick), Raniel. Técnico: Maurício Souza.

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia/GO)

Data: 23/7/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere 1

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior/RJ e Daniel Henrique da Silva/DF

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Ingressos: R$ 80 (arquibancada) e R$ 100 (cadeiras). Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga R$ 25 na arquibancada Norte