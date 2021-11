Esporte Vila Nova x Vasco: Tigre pega adversário em crise e tenta garantir pontuação Vila Nova busca vitória para selar permanência e se voltar totalmente para a Copa Verde, em que é semifinalista

O Vila Nova disputa no feriado desta segunda-feira (15), contra o Vasco, o que o técnico Higo Magalhães definiu como “decisão” após a goleada sofrida na quinta-feira (11) para o Sampaio Corrêa-MA, por 3 a 0. A equipe vilanovense recebe o time vascaíno, às 18 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde estará em jogo a concretização do projeto de permanência ...