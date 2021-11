Esporte Vila Nova: zagueiro e volante são primeiros a renovar Renato e Deivid prorrogam contratos em início de negociações da diretoria com quem tem vínculo até o fim de novembro

No início da busca por renovações de contrato, o Vila Nova acertou, nesta segunda-feira (22), as duas primeiras prorrogações, que já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF: do zagueiro Renato, de 30 anos, até o fim de 2023, e do volante Deivid, de 32 anos, para a temporada 2022.Às vésperas do primeiro jogo válido pela semifinal da Copa Verde, nesta qua...