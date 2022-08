O Vila Nova / Universo decide, neste sábado (13), às 15 horas, em Taubaté (SP), contra a Associação Desportiva Taubaté, vaga na final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. As jogadoras do Tigre precisam reverter, no Estádio Joaquinzão, uma desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0.

Para avançar à decisão no tempo regulamentar, o Vila Nova precisa vencer o Taubaté por dois gols de diferença. Triunfo colorado por um de vantagem leva a disputa para os pênaltis. A equipe paulista joga pelo empate para garantir vaga na final.

A equipe colorada já fez história na temporada ao conquistar o acesso à Série A2 do Brasileiro. Para isso, precisou chegar à semifinal - eliminou Atlético-GO na 1ª fase, Mixto nas oitavas e Toledo-PR nas quartas de final. Chegar à semi garantiu ao time o acesso à 2ª Divisão nacional.

O Vila Nova/Universo, que é uma parceria entre o clube e a universidade, tenta chegar a sua sexta decisão desde o início do projeto em 2020. Se conseguir avançar à Série A3 do Brasileiro, será a primeira final em uma competição da CBF.

Nos últimos anos, a equipe conquistou títulos nos cenários estadual e universitário.