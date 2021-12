Esporte Vinícius chega ao Goiás após se destacar na Série B com dribles, assistências e oito gols Primeiro reforço do time esmeraldino para a temporada, Vinícius foi elogiado por auxiliar técnico do Náutico

O atacante Vinícius, de 28 anos, é o primeiro reforço anunciado pela diretoria do Goiás para a próxima temporada. Destaque e capitão do Náutico, o jogador chega por empréstimo junto ao Bahia, por uma temporada, e promete agregar valor e experiência ao ataque esmeraldino.O setor ofensivo era um dos pontos a serem atacados pelo Goiás no mercado da bola. Com apenas as ...