Esporte Vinícius está fora do jogo do Goiás contra o RB Bragantino Com lesão no joelho, o atacante Vinícius é mais um desfalque do Goiás para o duelo contra o RB Bragantino

Com lesão no joelho, o atacante Vinícius é mais um desfalque do Goiás para o duelo contra o RB Bragantino. Pedro Raul foi poupado da última atividade antes da viagem ao interior de São Paulo, mas deve ser titular no domingo (18). Vinícius saiu da partida contra o Flamengo com dores no joelho e não terá condições de entrar em campo contra o RB Bragantino, assim como a...