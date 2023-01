O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, recebeu o apoio da torcida no estádio Bernabéu, em Madrid (Espanha), nesta quinta-feira (26), após ter sido vítima de novos ataques racistas. O brasileiro teve seu nome gritado pelos torcedores do Real Madrid.

"Vinícius, Vinícius", cantou a torcida do Real em um momento do primeiro tempo. O grito foi planejado com antecedência e puxado no minuto 20, mesmo número da camisa de Vini Jr.

O jogador foi vítima de um ataque racista nesta quarta-feira (25), na cidade de Madri. Um boneco com a camisa de Vini Jr. foi pendurado pelo pescoço em uma ponte da cidade, perto do centro de treinamento do Real Madrid. Aconteceu durante à noite, e desde a manhã desta quinta-feira o jogador tem recebido uma corrente de apoio.

A simulação de enforcamento foi o ataque mais recente, mas não o único sofrido pelo atacante na Espanha. Há quatro meses, torcedores do Atlético de Madrid insultaram Vini Jr. com gritos racistas antes de um clássico. Durante o jogo, o brasileiro fez gol, dançou, e torcedores fizeram saudação nazista durante a comemoração. Alguns envolvidos foram expulsos do quadro de sócios, mas nunca levados a julgamento porque o Ministério Público da Espanha arquivou as denúncias.

'Temo pela vida do Vini Jr.', diz Marcelo Carvalho sobre novo ato racista

Durante entrevista ao programa De Primeira, Marcelo Carvalho, fundador do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, comentou mais o caso de racismo contra Vinicius Junior, astro da seleção brasileira e do Real Madrid.

Apesar de não estar surpreso, Marcelo disse que os racistas estão esticando a corda, pois perceberam que não são punidos. Além disso, o especialista afirma temer pela vida do brasileiro.

Marcelo também afirma que o ideal é que esse tipo e crime não possa ser dissociado do clube em questão (Atlético de Madrid). O especialista defende que as punições sejam mais duras em relação aos clubes, como a perde de pontos ou do mando de jogo. Só multas financeiras não tem efeito;

Ele citou um caso registrado no Brasil, em que a juíza responsável pelo caso isentou o clube de responsabilidade. Também afirmou por que se trata de racismo: outros astros não negros do Real Madrid não recebem o mesmo tratamento.

"Eu fiquei chocado, porque em pleno 2023, com tudo o que diz a Fifa, a Federação Espanhola, o que essas entidades trabalham e divulgam, vermos um caso desse é estarrecedor. Até que ponto vamos chegar? Essas pessoas estão esticando a corda porque perceberam que não são punidas. Eu temo pela vida do Vini Jr", disse.

"Estamos preparando o relatório sobre 2022, e um caso me chamou a atenção: a Justiça entendeu que o clube não seria punido por conta do ato do torcedor. Se a gente pensar dessa forma, não vamos punir ninguém. O torcedor que está dentro faz parte do clube de futebol, não entra em campo mas ajuda a ganhar. Então, se um torcedor que se sentir injustiçado vai começar a perceber que se ele notar um caso de racismo, ele irá denunciar, para que o clube não seja punido", comentou Marcelo.

