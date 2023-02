O Real Madrid saiu perdendo, mas virou e goleou o Liverpool por 5 a 2 na noite desta terça-feira (21), em Anfield e abriu vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Vinícius Jr. foi o cara do jogo e participou de quatro gols: fez dois, deu uma assistência e sofreu a falta que originou outro. Militão e Benzema (dois gols) também contribuíram para a goleada após Darwin Núñez e Salah abrirem o placar no começo do jogo. A virada foi inevitável.

É um filme repetido no confronto entre os times, pois na final da última Champions League já tinha sido mais ou menos assim: o Liverpool começou bem melhor e sufocou, mas o Real Madrid deu um jeito de reagir e vencer. A diferença foi a quantidade de gols, e a similaridade foi o protagonismo de Vini Jr, que ao todo já tem cinco gols em quatro partidas contra o Liverpool.

Real e Liverpool se reencontram no próximo dia 15, desta vez em Madri, para definir o classificado às quartas de final. Antes disso, no sábado (25), o Liverpool tenta se recuperar no Inglês em visita ao Crystal Palace, enquanto o Real Madrid tem clássico contra o Atlético para seguir na caça ao Barcelona no Espanhol.

COMO FOI O JOGO

O Liverpool começou avassalador e teve o controle do primeiro tempo. Abriu dois gols de vantagem e parecia senhor do jogo, mas a impressão durou só 20 minutos. O time foi derretendo e tomou gols de todo jeito: dois construídos, um de contra-ataque, outro por erro individual e outro na bola parada.

Vinícius Jr. foi quem começou a reação: tirou um gol da cartola e fez outro forçando erro de Alisson. Com o empate no intervalo, o bom começo do Liverpool já não valia mais nada. Na volta, Militão fez o gol da virada de cabeça. Depois Benzema marcou dois, e o time inglês não achou caminho para responder. O fim de jogo teve olé da torcida visitante.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Uma linda enfiada de bola Salah encontrou Darwin Núñez em movimento, dentro da área. O uruguaio se adiantou a Militão e abriu o placar com um toque de letra.

Courtois recebeu uma bola recuada e matou no peito. Na hora de dominar, deixou escapar e entregou para Salah, que ampliou o placar.

Vini Jr. tirou um golaço da cartola: recebeu na área entre três marcadores e bateu cruzado com precisão para diminuir.

Salah saiu trombando na área, e a bola sobrou para Núñez dentro da pequena área. O gol só não saiu no bate-rebate porque Carvajal se jogou para travar.

Duelo brasileiro aos 31 minutos: Vini Jr. tentou mais um chute colocado no canto oposto, mas desta vez o goleiro do Liverpool voou para espalmar.

Foi a vez de Alisson entregar um gol: ele recebeu um passe para trás, foi devolver e acertou a bola em cima de Vini Jr. A bola subiu e entrou no gol.

Vini Jr. recebeu em profundidade e cruzou na medida buscando Rodrygo na pequena área. Seria a virada do Real se Robertson não se esticasse para desviar.

Modric cobrou uma falta na cabeça de Militão, o Liverpool ficou só olhando, e o zagueiro teve até que se abaixar para cabecear a gol.

Benzema tabelou com Rodrygo, deixou Fabinho na saudade e contou com desvio na zaga para fazer o quarto do Real Madrid.

Fabinho errou na saída de bola, e o Real contra-atacou com Vinícius Jr. O brasileiro levou até a intermediária e serviu Benzema, que ainda driblou Alisson antes de fazer o quinto.