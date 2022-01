O atacante Vinícius, de 28 anos, foi o primeiro reforço apresentado pela diretoria do Goiás para a temporada de 2022 e quer corresponder às expectativas depositadas em sua contratação. Após se destacar no Náutico, o atacante chega na Serrinha em busca de crescimento na carreira.

O jogador, que estreou como profissional aos 16 anos no Palmeiras, assume que vive fase madura da carreira e não foge da responsabilidade de ser um dos principais nomes do clube para a temporada que se inicia. "Essa questão de ser um dos pilares, encaro com muita tranquilidade porque sei do meu potencial, da minha seriedade e do meu nível de trabalho. Junto com meus companheiros, vamos fazer um excelente trabalho e ir em busca de todos os objetivos propostos", frisou.

Atacante com bom drible, Vinícius se destacou com oito gols e dez assistências na última Série B pelo Náutico. O jogador quer mostrar seu futebol para a torcida esmeraldina, mas adianta que empenho não vai faltar. "Eu não sou muito de falar, gosto de estar dentro de campo para o torcedor ver meu empenho. Alguns já viram meu empenho e minha garra dentro de campo, todo jogo tem de ser encarado como uma decisão e é assim que vou fazer aqui no Goiás", salientou.

Antes de assinar contrato com o Goiás, Vinícius disse que conversou com o técnico Hélio dos Anjos e com o auxiliar Guilhermes dos Anjos e pegou boas referências. "Me falaram só coisas boas do clube, da estrutura e da cidade de Goiânia. Foi um desejo meu vir para o Goiás e quando recebi a proposta aceitei na hora, de prontidão. Liguei para o Hélio e ele me disse que eu estava vindo para um grande clube", contou

Vinícius chega ao Goiás para ocupar uma lacuna deixada após a saída de Alef Manga. O novo atacante esmeraldino evitou comparações e elogiou o ex-jogador sem medo da sombra deixada pelo destaque esmeraldino na última Série B. "A comparação é normal, mas fica fora do nosso trabalho. É da opinião pública. Alef (Manga) é um grande jogador, fez um grande ano no Goiás, assim como eu lá no Náutico. Me destaquei também. Cada um fez seu trabalho da melhor forma que pôde em seus clubes", finalizou.