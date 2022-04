O atacante Vinícius vai desfalcar o Goiás pelas próximas quatro semanas, a depender da recuperação que será sempre reavaliada pelos médicos do clube. O jogador esmeraldino voltou a sentir desconforto na região contundida na final do Campeonato Goiano e é mais uma baixa confirmada no elenco para a sequência da temporada.

Vinícius voltou a campo na derrota para o Red Bull Bragantino após três semanas se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, sofrida nos primeiros minutos do jogo de ida da final do Campeonato Goiano. Na semana passada, o atacante voltou a sentir desconforto na região da contusão e ficou fora da partida contra o Avaí.

O atacante foi reavaliado pelo departamento médico e seguirá em tratamento, que deve durar ao menos quatro semanas. Com isso, Vinícius será desfalque em uma sequência importante de jogos contra Atlético-MG, Atlético-GO, Santos e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro, além de duelos contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil e Série A.