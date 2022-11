O atacante Vinicius Jr realizou o sonho de estrear em Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira (24) na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0. Mais do que apenas entra em campo, ele teve participação direta nos dois gols da seleção.

No primeiro, ele aproveitou jogada de Neymar para chutar cruzado para o gol e viu Richarlison aproveitar o rebote para abrir o placar. No segundo, ele recebeu na esquerda e deu belo passe para o Pombo virar um belo voleio para fechar o marcador.

"Muito feliz pela minha estreia com vitória e pé direito. Não tem coisa melhor. Esperei 22 anos, com muito sonho e trabalho, e fico feliz de no primeiro jogo poder ajudar e sair com a vitória. Caminhada é longa, sete finais e vencemos a primeira", disse Vini, que ainda completou sobre o camisa 9, artilheiro da tarde. "Muito feliz por ele, que trabalha bastante e está sempre preparado. Falamos no vestiário que uma bola ia chegar e ele ia ter que fazer o gol".

Antigo companheiro de Flamengo, Lucas Paquetá foi peça chave para a estreia de Vini em Copas com seu novo posicionamento. O meia atuou como um segundo volante, na vaga que anteriormente era de Fred, e abriu o espaço para Vini entrar na esquerda do ataque brasileiro. Mesmo sendo um jogador com características mais ofensivas, Paquetá conquistou a confiança auxiliando na marcação.

"A gente se sente muito bem com Casão e Paquetá na volância segurando tudo. Eu, Raphinha, Ney e Richarlison ajudando eles e no ataque fazemos tudo para criar e vencer", afirmou Vini.

O Brasil lidera o grupo G com três pontos e dois gols de saldo, na frente da Suíça que também tem três pontos, mas apenas um gol de saldo. Sérvia e Camarões, que foram derrotados na primeira rodada, completam a chave. A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça.