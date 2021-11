Esporte Vinicius Junior é convocado para a seleção brasileira na vaga de Firmino Jogador do Real Madrid (ESP) substitui atacante do Liverpool (ING), cortado por causa de uma lesão muscular

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta (5) a convocação de Vinicius Junior, 21, para os próximos dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O jogador do Real Madrid (ESP) irá substituir o atacante Roberto Firmino, 30, do Liverpool (ING), cortado da lista do técnico Tite por causa de uma lesão ...