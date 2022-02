Esporte Violência persiste seis anos após implantação da torcida única em SP Casos de violência ligados ao futebol continuaram sendo registrados com frequência nos dias de jogos entre rivais. A maior parte das ocorrências agora acontece longe dos estádios

Anunciada em abril de 2016 pelo então secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), a torcida única nos clássicos paulistas vai completar seis anos. No período, casos de violência ligados ao futebol continuaram sendo registrados com frequência nos dias de jogos entre rivais. A maior parte das oc...