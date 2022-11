O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires estrearam na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (21), na vitória de 2 a 0 da Holanda contra Senegal, no encerramento dos jogos da 1ª rodada do Grupo A do Mundial. Auxiliados pelo paranaense Bruno Boschilia, os profissionais foram os primeiros da arbitragem goiana a trabalharem em um jogo de Copa.

Wilton Pereira Sampaio apitou 26 cobranças de faltas, autorizou 13 escanteios, mostrou três cartões amarelos (um para Holanda e outros dois para Senegal) e “não apareceu” no jogo por ter entendido a partida e tomado decisões que não alteraram o respeito dos atletas com sua atuação.

Desde o 1º tempo da partida, Wilton Pereira Sampaio teve atuação elogiada pelo comentarista de arbitragem do Sportv, o ex-árbitro Sandro Meira Ricci. “Atuação excelente (do Wilton) até aqui”, analisou o profissional aos 34 minutos da etapa inicial.

Na análise final de Sandro Meira Ricci, o profissional disse que o árbitro goiano soube controlar a partida, não interferiu no andamento do jogo e teve atuação “muito boa”.

A arbitragem de Wilton Pereira Sampaio foi a segunda do Brasil na Copa do Catar. No primeiro jogo desta terça-feira (21), Raphael Claus teve atuação criticada por torcedores ingleses, que se revoltaram com a marcação de um pênalti para o Irã e não revisão de uma possível penalidade para a Inglaterra.

“O Wilton estreou muito bem, fez uma arbitragem melhor que a do Claus. Wilton foi mais duro, entendeu o jogo, foi registrado pelos jogadores e tomou as decisões sem aparecer. Fez uma grande arbitragem”, elogiou o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci durante a transmissão da partida no Sportv.