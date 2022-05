Esporte Vitórias mudam olhar do Goiás na Série A Depois de dois triunfos, time esmeraldino tenta manter ascensão e acompanhar outras três equipes que subiram da Segundona

A sequência de duas vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro fez com que o Goiás saísse da zona do rebaixamento e passasse a visitar o miolo da tabela de classificação. O time esmeraldino tem a chance, contra o Flamengo, de tentar acompanhar mais de perto os outros três clubes que vieram com ele da Série B e estão realizando um bom início no retorno à elite naciona...