O Goiânia desfrutou no domingo (5) da surpreendente vitória sobre o Atlético-GO, por 4 a 2, no clássico disputado no Estádio Olímpico. Nesta segunda-feira (6), o trabalho da diretoria e da comissão técnica passou a ser direcionado para o jogo de quarta-feira (8), contra o Crac, em Catalão. Em 7º lugar, com 11 pontos e a mesma pontuação do time catalano, o Galo ficou mais próximo da classificação às quartas de final, mas precisa garantir pelo menos mais três pontos e se mantém “pés no chão”. O time treina na manhã desta terça-feira (7) e a delegação viaja à tarde.

“O primeiro passo é não cair (à Divisão de Acesso). Acredito que não iremos cair. Agora, temos de trabalhar para buscar a vaga”, afirmou o técnico Alex Godoi, efetivado pelo presidente do clube e irmão dele, Alexandre Godoi. A meta é repetir a campanha do Estadual de 2019, quando o Galo fez boa campanha na 1ª fase, eliminou o Goianésia nas quartas de final e foi eliminado pelo Goiás na semifinal. Com 26 jogadores no elenco, o Galo espera evoluir na competição.

“Temos os pés no chão, sabemos das dificuldades. Será um jogo de cada vez. Foco no próximo (jogo), fora de casa, muito difícil, contra um concorrente direto”, explicou Alex Godoi, citando que o Galo terá sequência contra Crac (Catalão), Goiás (Serrinha) e Iporá (Olímpico).

O time alvinegro havia sofrido duas goleadas, diante de Morrinhos e Anápolis, por 4 a 0, além de empatar de 1 a 1 contra o Goianésia. O treinador não tem problemas de lesão e suspensão no elenco e terá à disposição o lateral Paulo Claudino, após suspensão.

Antes auxiliar e treinador da base, Alex Godoi elogiou o preparação física do elenco, sob o comando de Otávio Augusto. O time suportou o calor matinal, teve de correr atrás da virada duas vezes e alguns jogadores foram destaques, como os zagueiros Eduardo (autor de dois gols) e Marcelo Xavier, o meia Isaac (fez um golaço, o quarto da vitória) e o lateral Iago, efetivo na bola parada, decisiva para chegar ao gol atleticano.

Criticado por parte da torcida, o presidente Alexandre Godoi revelou que vai contratar dois jogadores para reforçar o time em caso de classificação, conforme o regulamento do Goianão. Além disso, o elenco e a comissão técnica voltam a trabalhar nos próximos dias na sede do clube, na Vila Olímpica. Segundo o dirigente, o gramado foi recuperado e deve ser liberado para treinos nesta semana ou no início da próxima.

“Após o resultado (vitória no clássico), ficamos mais animados. Vamos manter o trabalho, os jogadores pediram para manter o Alex (Godoi) no comando”, disse Alexandre Godoi, que vê a competição equilibrada, mas com o Galo em condições de buscar uma boa posição. O dirigente revelou que há premiação acertada com o elenco por objetivo: classificação, vaga na Série D, Copa do Brasil.