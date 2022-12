O atacante Felipe Vizeu, de 25 anos, chega ao Atlético-GO com status de principal reforço do Dragão para a próxima temporada e com a expectativa de assumir com protagonismo a camisa 9 atleticana.

Na última temporada, o torcedor atleticano depositou suas esperanças em nomes como Dellattorre e Diego Churín para a camisa 9, mas viu dois meias serem os principais artilheiros do clube com Wellington Rato (15 gols) e Shaylon (12 gols).

Marlon Freitas (10) e Jorginho (9), dois jogadores de meio-campo, ainda foram mais goleadores que o atacante que mais balançou as redes pelo Dragão - Diego Churín fez oito gols.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, Felipe Vizeu, no entanto, teria que repetir sua melhor temporada para superar os gols marcados por Diego Churín. Em 2017, o atacante balançou as redes nove vezes, sendo cinco deles na Copa Sul-Americana para se tornar artilheiro da competição continental.