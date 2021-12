Esporte Volante é a 2ª contratação do Atlético-GO para 2022 Ramon chega em definitivo para o clube atleticano. Em 2019, o jogador de 24 anos atuou no futebol goiano pelo Vila Nova

O volante Ramon é a 2ª contratação do Atlético-GO para a temporada de 2022. Depois de anunciar o atacante Dellatorre, 6º maior artilheiro do Brasil em 2021, o Dragão confirmou a chegada do jogador de 24 anos, que chega ao clube goiano em definitivo. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. Ramon é natural de Limeira-SP e ...