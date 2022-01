Esporte Volante é liberado pelo Atlético-GO e deve ir para o Vasco Clube pode não contar com Matheus Barbosa, que disputou onze jogos e fez um gol na temporada 2021

Neste início de pré-temporada, o Atlético-GO está se desfazendo de um dos jogadores do sistema defensivo. O volante Matheus Barbosa, de 27 anos, foi liberado para acertar a transferência para o Vasco, clube em que disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B. O jogador depende agora da liberação do Avaí-SC, ao qual está vinculado, para ser confirmado c...