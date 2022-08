O volante Arthur Rezende cobrou mais poder de decisão do Vila Nova após o 15º empate da equipe na Série B. Mesmo com melhor atuação, o time colorado não conseguiu passar pelo goleiro Matheus Nogueira e segue em situação crítica na zona de rebaixamento da competição nacional. Para o camisa 8, o Tigre precisa acertar a pontaria.

Como tem se tornado rotina nos jogos do Vila Nova em Goiânia, o time colorado deixou o campo do Serra Dourada sob vaias.

“A torcida está no direito dela, a gente não está em uma situação boa no campeonato, infelizmente”, lamentou o volante Arthur Rezende ao Sportv.

“Nosso poder de decisão ali na frente tem que melhorar um pouco, a gente tem essa consciência. A gente controlou o jogo todo, criando algumas chances, mas agora isso não interessa. A gente tem que fazer gols, buscar a vitória a todo custo na nossa casa. Ir fora de casa, buscar esses pontos perdidos e começar a vencer em casa, que é de suma importância”, concluiu Arthur Rezende.

Contra o Londrina, o Vila Nova finalizou dez vezes no Serra Dourada, acertou o alvo em quatro oportunidades, mas as melhores chances com Wagner e Rafael Donato passaram rente à trave esquerda do goleiro Matheus Nogueira.

O próximo compromisso do Vila Nova será na sexta-feira (19), às 21h30. Nos Aflitos, o Tigre desafia o Náutico pela 25ª rodada da Série B.