Autor do terceiro gol na vitória por 4 a 3 sobre o Goianésia, o volante Caio Vinícius foi novidade no time titular e deve seguir na equipe para o duelo deste sábado (12) contra o Goianésia. O jogador falou sobre a importância do gol anotado no Estádio Valdeir José de Oliveira.

"Foi um gol importante naquele momento, o de empate e que nos deu força para buscar a vitória. Para mim, foi importante para dar sequência no trabalho e dar confiança", disse Caio Vinícius, que é remanescente da equipe que conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O volante acredita que o o grupo esmeraldino está em evolução, sobretudo física, e espera que os próximos jogos confirmem essa impressão. "Está tendo esse rodízio para dar condição de jogo para todos, acredito que todos estão evoluindo e chegando ao ápice de nível bom. Estamos fazendo uma grande pré-temporada, ainda mais com o time crescendo coletivamente", frisou.